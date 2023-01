L’Autostrada del Sole è rimasta bloccata per circa un’ora tra Monte San Savino e Arezzo a causa degli scontri tra tifoserie di Napoli e Roma, all’altezza dell’area di servizio di Badia Al Pino, la stessa in cui nel 2007 morì Gabriele Sandri e chiusa, insieme a quelle di Arno e Montepulciano, proprio per scongiurare possibili incroci. Alla guerriglia hanno partecipato, secondo le prime informazioni, circa 300 ultras che si sono fronteggiati tra la stazione di servizio e la carreggiata in direzione nord con sassi, bastoni, petardi e fumogeni. Ci sono un ferito, trasportato in ospedale, e diversi contusi. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale sezione di Battifolle.

Una prima ricostruzione della questura di Arezzo attribuisce l’origine degli scontri a un agguato teso all’altezza del chilometro 364 da un gruppo di ultras del Napoli ai romanisti in transito: sono da poco passate le 13 quando i supporter campani intravedono i giallorossi e iniziano a lanciare sassi e bottiglie contro i minivan, che non proseguono il viaggio ma si fermano sull’autostrada. A piedi arrivano proprio a ridosso dell’area di servizio di Badia al Pino in una sorta di caccia all’uomo. Il corpo a corpo tra le due parti, 150 ragazzi per parte, è stato talmente violento che gli agenti della Polstrada, già impegnati a presidiare l’intero tratto autostradale, sono stati costretti a chiuderlo. Il ferito è un tifoso giallorosso colpito con un’arma da taglio alla gamba.

È attualmente in corso l’identificazione delle persone che hanno partecipato agli scontri. Gli ultras napoletani sono diretti a Genova, dove alle 18 la squadra di Spalletti affronta la Sampdoria, mentre i giallorossi viaggiano alla volta di Milano per la sfida di San Siro contro il Milan. La temporanea chiusura dell’arteria ha provocando pesanti ripercussioni sul traffico. In direzione di Firenze si sono registrati fino a 15 chilometri di coda, mentre in direzione di Roma si è formata una coda a partire da Arezzo, spiega Autostrade per l’Italia che consiglia, per lunghe percorrenze, a chi è diretto verso Firenze di uscire a Valdichiana, prendere il raccordo Siena-Bettolle SS326 direzione Siena e rientrare in A1 a Firenze Impruneta.

Gli scontri si sono verificati nella stessa area di servizio dove fu ferito a morte Gabriele Sandri, supporter della Lazio. L’omicidio avvenne l’11 novembre 2007: l’agente Luigi Spaccarotella sparò un colpo di pistola sull’autostrada A1 nel tentativo di disperdere gli ultras biancocelesti e e della Juventus che si stavano fronteggiando nell’autogrill. Il colpo raggiunse il 26enne che si trovava nell’area di servizio in attesa di alcuni amici per raggiungere Milano per il match Inter-Lazio.