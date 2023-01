È stata la moglie a trovare il suo corpo senza vita riverso a terra nel garage di casa. Subito ha lanciato l’allarme allertando i soccorsi ma per Manuel Gabrielli non c’era più nulla da fare. L’avvocato, storico difensore di Mario Frigerio, l’unico sopravvissuto alla strage di Erba, è morto a 47 anni il 7 gennaio. La Procura di Como ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso, non si esclude che possa essersi trattato di un gesto volontario. Gabrielli, iscritto al foro di Monza e con studio a Seregno, viveva con la moglie e i due figli a Novedrate, nel comasco, dove in passato era stato anche consigliere comunale. Era un penalista attivo soprattutto in Brianza: nel 2006 era diventato noto a alle cronache per avere assistito Mario Frigerio, il superstite della strage di Erba, testimone chiave nel processo a Olindo Romano e Rosa Bazzi. Nella sua carriera è stato anche il legale del cantante Michele Bravi. Secondo quanto riferiscono i giornali locali, negli ultimi tempi, l’uomo era molto preoccupato per alcune minacce che aveva ricevuto ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli.