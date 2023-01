Uno scontro di gioco, violento ma apparentemente non più del normale nel football americano. Damar Hamlin si rialza per una frazione di secondo, poi crolla improvvisamente a terra. Il giocatore dei Buffalo Bills ha avuto un arresto cardiaco sul campo, come riporta la società. Una scena agghiacciante: i compagni di squadra hanno circondato il 24enne Hamlin proteggendolo da telecamere e vista del pubblico, mentre gli veniva pratico un messaggio cardiaco lì sul prato. Immagini che hanno ricordato quanto accaduto al calciatore danese Christian Eriksen durante gli Europei 2021. Il Monday night di football tra Buffalo Bills e Cincinnati Bengals è stato immediatamente sospeso. Hamlin è ricoverato in ospedale e le sue condizioni restano critiche.

Mancavano sei minuti alla fine del primo quarto quando Hamlin ha placcato il ricevitore dei Bengals Tee Higgins. Il casco di quest’ultimo ha colpito al torace il giocatore dei Bills ed entrambe sono caduti a terra. Hamlin si è rialzato, uno-due passi prima di collassare sul prato verde. Immediatamente è stato soccorso dai compagni di squadra e poi dal personale medico della squadra e dai paramedici presenti allo stadio. Compagni e avversari hanno circondato Hamlin, alcuni si sono inginocchiati in lacrime a pregare. Molti giocatori si abbracciavano, inclusi i quarterback Josh Allen e Joe Burrow.

NFL player Damar Hamlin of the Buffalo Bills has a cardiac arrest on the pitch. He is in critical condition.

