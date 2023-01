Sono 85 le persone soccorse nelle ultime ore dalla nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere. I naufraghi sono stati caricati a bordo dell’imbarcazione della ong al largo della Libia, in acque internazionali, in coordinamento con il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo (Imrcc) della Guardia Costiera italiana.

Si tratta di una doppia operazione di salvataggio avvenuta a notte fonda. La prima ha visto il soccorso di 41 persone in difficoltà perché la barca su cui viaggiavano si era capovolta. Nonostante l’esperienza traumatica, i sopravvissuti, tra cui due donne, sono ora sani e salvi e assistiti dal team di Msf.

Più tardi, però, la squadra che opera nelle acque del Mediterraneo è dovuta intervenire nuovamente, ancora su richiesta delle autorità italiane, per soccorrere 44 naufraghi. Le stesse autorità hanno poi assegnato alla nave il porto di Taranto, dove Geo Barents si sta dirigendo per far sbarcare tutte le 85 persone a bordo.