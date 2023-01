Centinaia di fedeli, arrivati da tutte le parti d’Italia e dall’estero, si sono messe in fila dalle prime ore del mattino per rendere omaggio a Benedetto XVI. Questa mattina in Vaticano si è aperta la camera ardente che si concluderà il 5 gennaio con i funerali. “Grazie a lui ho ritrovato la fede e spero mi stia vicino in questo periodo difficile della mia vita in cui devo affrontare delle cure oncologiche” ha raccontato una donna. “Non lo abbiamo conosciuto perché siamo troppo giovani ma abbiamo sentito la necessità di rendergli omaggio” ha spiegato una coppia di Vicenza. “Sono venuto da Milano con un gruppo di parrocchiani. Penso sia stato come una bussola, le sue parole hanno indicato la strada anche nel nascondimento con una finezza d’animo che non si trova più” ha spiegato un prete.