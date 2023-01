Anno nuovo, anniversari nuovi. Ne abbiamo scelti 40 da ricordare per il 2023.

1 gennaio/40 anni. Arpanet, una rete di computer creata dal Dipartimento della Difesa Usa, cambia protocollo dismettendo l’utilizzo militare e dando vita a Internet.

7 gennaio/80 anni. Muore a 86 anni, in una camera d’albergo di New York, Nikola Tesla, fisico e ingegnere elettrico americano di origine serbo-croata. Inventore prolifico e guardato con sospetto, il suo lavoro è alla base del sistema elettrico a corrente alternata. Si starà rivoltando nella tomba nel’apprendere che Elon Musk ha dato il suo nome alle auto elettriche che produce.

11 gennaio/20 anni. Atterra a Kabul il primo scaglione del contingente militare italiano della missione Libertà Duratura. Fino al ritiro del 21 agosto 2021, si avvicenderanno sul territorio afghano (base di comando a Herat) 50mila militari italiani, con 54 morti e 700 feriti.

11 gennaio/100 anni. Viene istituito con decreto legge il Parco Nazionale d’Abruzzo. È la prima area protetta d’Italia.

15 gennaio/30 anni. Salvatore “Totò” Riina, capo dei Corleonesi e boss mafioso tra i più efferati, è arrestato per strada a Palermo, a un chilometro dalla sua casa segreta, dopo 24 anni di latitanza. Si dirà in seguito che le modalità delle cattura sono state concordate per dare modo ai fedelissimi di svuotare il suo covo e fare allontanare i familiari. Mandante fra l’altro dell’uccisione di Falcone e Borsellino, Riina è stato condannato a 26 ergastoli. È morto il 17 novembre 2017 in carcere.

24 gennaio/20 anni. Muore a 81 anni Gianni Agnelli, principale azionista e presidente della Fiat, senatore a vita (lo nomina Francesco Cossiga) e per 35 anni sindaco di Villar Perosa. Lo chiamavano l’Avvocato ma il titolo non gli competeva, perché non aveva mai sostenuto l’esame di abilitazione alla professione.

29 gennaio/90 anni. Adolf Hitler, leader del partito nazionalsocialista che nelle elezioni del 1932 è diventato la prima forza politica della Germania con 230 seggi (soltanto quattro anni prima gli eletti erano stati 12), viene nominato cancelliere.

2 febbraio/80 anni. Ha termine, con l’annientamento della sesta armata tedesca, l’assedio a Stalingrado, cominciato il 17 luglio 1942. È la prima grande sconfitta subita da Hitler e dai suoi generali.

9 febbraio/80 anni. Compie 80 anni Joseph Stiglitz, Nobel per l’economia nel 2001. Sostenitore del movimento Occupy Wall Street, è noto per le sue critiche al Fondo monetario internazionale le cui politiche (riduzione della spesa pubblica, politica monetaria deflazionistica, apertura agli investimenti esteri) hanno strangolato i Paesi più deboli facendo gli interessi degli Stati Uniti.

5 marzo/80 anni. Nasce a Poggio Bustone (Rieti) Lucio Battisti, di gran lunga il più influente e innovativo musicista pop della seconda metà del ‘900 in Italia.

13 marzo/10 anni. Jorge Mario Bergoglio, 76 anni, arcivescovo di Buenos Aires, è il 266° pontefice della chiesa cattolica, succedendo al dimissionario Benedetto XVI. È il primo americano e il secondo non europeo eletto papa, e il primo papa gesuita. Sceglie di chiamarsi Francesco, nome mai utilizzato dai predecessori.

20 marzo/20 anni. Comincia la seconda guerra del Golfo, truppe americane e inglesi invadono l’Iraq dal Kuwait. L’obiettivo di abbattere il regime di Saddam Hussein viene raggiunto, quello di pacificare il Paese no. La guerra terminerà ufficialmente il 18 dicembre 2011, lasciando l’Iraq diviso in fazioni in lotta, con centinaia di migliaia di vittime civili.

3 aprile/50 anni. L’ingegnere americano Martin Cooper, figlio di immigrati ebrei ucraini, effettua la prima telefonata con un cellulare che ha inventato in una via di New York, di fronte a giornalisti e passanti.

5 aprile/80 anni. Compleanno (convenzionale? reale?) della misteriosa Elena Ferrante, autrice del ciclo di romanzi di successo globale L’amica geniale. Come in una caccia al tesoro, le sono state attribuite le identità di Anita Raja, di suo marito Domenico Starnone, di Goffredo Fofi, della storica Marcella Marmo e del filosofo Marcello Frixione.

8 aprile/10 anni. Muore a 87 anni Margaret Thatcher, primo ministro della Gran Bretagna dal 1979 al 1990. Assieme al presidente americano Ronald Reagan, è stata la maggiore artefice delle politiche neoliberiste che hanno aggravato le diseguaglianze sociali.

26 aprile/50 anni. Muore il generale Giovanni de Lorenzo, ex capo del servizio segreto militare italiano (Sifar) che fu accusato di avere schedato 157mila persone, e comandante generale dei carabinieri che l’Espresso, in una celebre inchiesta del 1967 firmata da Eugenio Scalfari e Lino Jannuzzi, denunciò per aver tentato con il Piano Solo un colpo di stato con il benestare del presidente della Repubblica Antonio Segni.

30 aprile/30 anni. La sera, all’uscita dall’Hotel Raphael che è la sua residenza romana, il leader socialista Bettino Craxi viene investito da un lancio di monetine da parte di un nutrito gruppo di contestatori. Tangentopoli è esplosa da dieci mesi e Craxi, proprio quel giorno, ha visto la Camera respingere quattro delle sei autorizzazioni a procedere nei suoi confronti. È convinto di avere evitato il peggio, invece è la sua fine politica. E la fine della Prima Repubblica.

6 maggio/10 anni. Muore a 94 anni Giulio Andreotti, democristiano, parlamentare dal 1945, sette volte presidente del Consiglio e 34 volte ministro. Imputato per associazione per delinquere di stampo mafioso, viene assolto in primo grado nel 1999 e condannato ma prescritto nel 2003 per i reati commessi fino al 1980 dalla Corte d’Appello di Palermo. Nella sentenza, confermata dalla Cassazione, si parla di “autentica, stabile ed amichevole disponibilità dell’imputato verso i mafiosi fino alla primavera del 1980”.

18 maggio/50 anni. Un’inchiesta dei giornalisti Bob Woodward e Carl Bernstein – intercettazioni illegali del quartier generale democratico da parte di esponenti repubblicani vicini al presidente Richard Nixon – fa scoppiare lo scandalo Watergate, che rivela un sistema di controllo e spionaggio interno gestito dalla Casa Bianca e porterà nel 1974 alle dimissioni di Nixon.

25 maggio/10 anni. Viene beatificato don Pino Puglisi: è il primo martire di mafia. Nato e vissuto a Palermo nel quartiere di Brancaccio, viene ucciso il 15 settembre 1993 con un colpo di pistola alla nuca da Salvatore Grigoli, in seguito pentito. Per l’assassinio vengono condannati all’ergastolo come mandanti i boss mafiosi Giuseppe e Filippo Graviano.

27 maggio/100 anni. Nasce a Firenze Lorenzo Milani, sacerdote e educatore. Sostenitore dell’obiezione di coscienza (nel 1957 è processato e assolto per apologia di reato) crea nel 1954 a Barbiana, una frazione montana del comune di Vicchio nel Mugello, una scuola inclusiva che accoglie i figli dei poveri ed è aperta 365 giorni all’anno. Nel 1967 il libro Lettera a una professoressa, scritto con i suoi ragazzi, è tra gli incubatori del ‘68.

29 maggio/10 anni. Muore a 83 anni Franca Rame. Attrice e drammaturga (Tutta casa letto e chiesa) anche accanto al marito Dario Fo, è stata militante e attivista di sinistra. Nel 1973 viene sequestrata, stuprata e torturata da cinque neofascisti. Nel 2006 è eletta al Senato con Italia dei Valori.

5 giugno/300 anni. Nasce Adam Smith, che mette le basi dell’economia politica classica con l’opera Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni (1776).

10 giugno/10 anni. Edward Snowden, ex tecnico della Cia e collaboratore della Nsa, rivela alla stampa numerosi dettagli di programmi segreti di sorveglianza di massa dei governi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. Incriminato per violazione dell’Espionage Act e furto di proprietà del governo americano, Snowden ha ottenuto asilo politico in Russia e dal 2022 è cittadino russo.

17 giugno/40 anni. Il conduttore televisivo Enzo Tortora viene arrestato per associazione camorristica e traffico di droga. Lo hanno accusato, inventandosi tutto, alcuni pregiudicati napoletani legati alla Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo. Nel 1984 Tortora è eletto europarlamentare nelle liste radicali e viene liberato. Condannato a dieci anni in prima istanza, si dimette dall’incarico e torna in carcere. Nel 1986 viene assolto con formula piena dalla Corte d’Appello di Napoli, sentenza confermata dalla Cassazione.

24 giugno/100 anni. Nasce Cesare Romiti. Amministratore delegato e presidente della Fiat tra il 1976 e il 1998, sarà assieme a Vittorio Valletta l’uomo più potente nella storia dell’azienda automobilistica torinese. Irruento e combattivo (“energumeno” secondo Craxi), è l’ispiratore nel 1980 della “marcia dei 40mila” che mette al tappeto i sindacati.

29 giugno/10 anni. Muore a 91 anni Margherita Hack, astrofisica di prestigio internazionale e sostenitrice battagliera dei diritti civili, presidente dell’Unione degli Atei e degli Agnostici e iscritta all’Associazione Luca Coscioni.

30 giugno/60 anni. A Ciaculli, nei pressi di Palermo, un’Alfa Romeo Giulietta imbottita di esplosivo uccide sette militari. Nel 1984 il pentito Tommaso Buscetta accuserà degli omicidi il boss Michele Cavataio.

23 luglio/30 anni. Si suicida sparandosi un colpo di pistola alla testa Raul Gardini, imprenditore romagnolo genero dell’imperatore dello zucchero Serafino Ferruzzi. All’origine del gesto il pesante indebitamento del gruppo Enimont, da lui creato con la fusione di Eni e Montedison, e un giro imponente di tangenti pagate per favorire l’operazione.

29 luglio/40 anni. A Palermo una 126 verde imbottita con 75 chili di tritolo uccide il giudice Rocco Chinnici, creatore del pool antimafia, e altre tre persone. Per l’omicidio vengono condannati all’ergastolo nel 2002 i vertici della cupola mafiosa, tra loro anche Totò Riina e Bernardo Provenzano.

2 settembre/50 anni. Muore a 81 anni John Ronald Reuel Tolkien, professore di lingua e letteratura inglese a Oxford e autore di Il signore degli anelli.

11 settembre/50 anni. Il generale Augusto Pinochet rovescia con un colpo di stato militare il governo democraticamente eletto del socialista Salvador Allende.

28 settembre/50 anni. Con una serie di articoli ispirati dal golpe cileno e pubblicati dal settimanale Rinascita, il segretario del Partito comunista italiano Enrico Berlinguer propone una collaborazione di governo con la Democrazia italiana per scongiurare tentazioni autoritarie in Italia e porre fine alla strategia della tensione che insanguina il Paese dal 1969.

3 ottobre/10 anni. Un’imbarcazione libica affonda a poche miglia dal porto di Lampedusa. Le vittime, di origine eritrea ed etiopica, sono 368, 20 i dispersi. I salvati sono 155, tra cui 41 minori.

9 ottobre/60 anni. Una frana che precipita dal Monte Toc nelle acque del bacino artificiale del Vajont, al confine tra il Friuli e il Veneto, facendole tracimare, travolge i comuni di Erto, Casso e Longarone, uccidendo 1.917 persone.

15 ottobre/100 anni. Nasce a Cuba, figlio di due botanici, Italo Calvino, uno degli artefici della casa editrice Einaudi e tra i più importanti scrittori del secondo ‘900 italiano. Suoi I nostri antenati, Marcovaldo, Le cosmicomiche, Le città invisibili e Lezioni americane.

16 ottobre/100 anni. Walt Disney e suo fratello Roy fondano a Burbank, California, la Walt Disney Company. All’origine il nome è Disney Brothers Cartoon Studio, il primo successo arriva nel 1928 con Mickey Mouse, in Italia Topolino.

12 novembre/20 anni. Un camion cisterna pieno di esplosivo scoppia davanti alla base dei carabinieri a Nassiriya, in Iraq. Ventotto le vittime, 19 italiani e nove iracheni.

22 novembre/60 anni. John Fitzgerald Kennedy, 35° presidente degli Stati Uniti, viene ucciso a Dallas con quattro colpi di fucile da Lee Harvey Oswald, ex marine e simpatizzante castrista dalla personalità borderline. Sull’assassinio sono circolate numerose teorie alternative, alcune delle quali complottiste, che indicavano come mandanti tra gli altri la mafia e gli esuli cubani.

2 dicembre/200 anni. Nasce la dottrina Monroe, che prende il nome da James Monroe, quinto presidente degli Stati Uniti: “l’America agli americani”, le Americhe libere da future colonizzazioni e interferenze europee. In pratica le Americhe “cortile di casa” degli Stati Uniti.