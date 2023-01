È stato un Capodanno di caldo anomalo in Italia, ma anche in molte altre zone dell’Europa centro-meridionale, con punte fino a 20 gradi al Sud e nelle Isole. Meteo-Expert parla infatti di un vasto campo di alta pressione di matrice sub-tropicale e una massa d’aria eccezionalmente mite al suo interno.

Le temperature insolite si sono registrate soprattutto in montagna, dove rarissime sono state le nevicate, con temperature ben oltre lo zero. Temperatura, quest’ultima, che si trova solo dai 3.000-3.500 metri di altitudine. Caratteristica di questi giorni anche una nuvolosità bassa che in molte località limita la visibilità da giorni ormai, soprattutto sulle regioni del Centro-Nord, insieme a un costante incremento degli inquinanti atmosferici e dello smog. E così, sostengono i meteorologi, rimarrà nel corso della prima settimana di gennaio, fatto salvo per il passaggio di una debolissima perturbazione tra martedì e mercoledì sulle regioni centro-settentrionali.

Al Nord e in Toscana il cielo sarà da nuvoloso a coperto, salvo brevi schiarite lungo le Alpi di confine. Qualche pioggia debole sulla Liguria centrale e nelle zone di pianura fra Piemonte orientale e Lombardia occidentale. Nel resto del Paese ci sarà invece il sole, salvo qualche nuvola a bassa quota su Marche, Umbria e Lazio.