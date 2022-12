“Questa manovra finirà nei manuali su come non fare una legge di Bilancio. Ora, il governo intende mettere mano a una riforma del fisco, l’Italia ne ha bisogno, la guarderemo molto da vicino ma non la guarderemo con interesse solo noi ma anche i tanti lavoratori che stanno pagando anche per gli altri: dipendenti, pensionati, spero non deluderete quei milioni di italiani come avete fatto con questa legge di Bilancio”. Lo ha detto il senatore del Pd, Carlo Cottarelli, durante la discussione generale in Aula al Senato. “Mi sarei aspettato che il ministro dell’Economia convocasse i migliori esperti per avere in legge di Bilancio delle soluzioni sulla lotta all’evasione fiscale, come si era fatto in passato. Noi non pensiamo che la pressione fiscale vada aumentata ma va distribuita più equamente. E in questa legge di Bilancio non ho trovato niente su questo, anzi, c’è una parte molto corposa su come dare vantaggi a chi le tasse non le paga“.