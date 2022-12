“Parliamo di robe vere, stanno arrivando miliardi di euro per opere pubbliche in Lombardia, e vi occupate di quattro persone. C’è la Lega, la Lega che vincerà in Lombardia, nel Lazio, ha cinque ministri in Lombardia. Chi esce dalla Lega fa una scelta, tanti saluti e buon Natale. Occupiamoci di cose reali che interessano ai cittadini”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde ai giornalisti a margine dell’iniziativa ‘Giocattoli Sospesi’, all’ospedale Buzzi di Milano.