Le lucine di Natale a corredo di un presepe potrebbero aver scatenato le fiamme che hanno bruciato un presepe e causato l’intossicazione di una famiglia a Lioni, in provincia di Avellino. Madre, padre e bimbo di 5 anni sono rimasti lievemente intossicati e sono stati accompagnati in ospedale. È tutto avvenuto questa mattina intorno alle 7. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione locale e il personale del 118. I medici dell’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi hanno constatato solo una leggera intossicazione per la famigliola, causata dal fumo intenso sviluppatosi dalle fiamme. La famiglia è stata trovata dai vigili del fuoco al terzo piano dello stabile, che si affaccia su via Roma, con le finestre aperte per consentire al fumo acre e denso, che aveva invaso tutto l’abitazione, di uscire dalla stanza. Le fiamme, che hanno interessato un locale a piano terra, sono state spente dai pompieri i quali hanno anche provveduto a mettere in sicurezza l’edificio.