“Ci siamo presi le accuse di ‘collaborazionismo’, di ‘stampella’, tanto l’interlocuzione non serve a niente”. Alza bandiera bianca anche Carlo Calenda a nome di Azione-Italia Viva davanti al caos nei lavori in Commissione sulla prima Manovra firmata Giorgia Meloni. “Lasciamo i lavori in Commissione” annuncia Calenda in conferenza stampa al Senato. E denuncia, assieme a Martin, Michetti ed Elena Bonetti, il “caos assoluto e totale da parte della maggioranza di governo” che sta producendo “una figura impresentabile per un grande Paese”. La causa – spiega Calenda – è che il governo è un colabrodo impegnato ad elargire marchette, col MEF allo sbando. La maggioranza è a pezzi, è uno spettacolo indegno la maggioranza è nata morta, si stanno autodistruggendo”. Richetti racconta gli insulti del ministro Ciriani a Martin. “Questo Ciriani si scusi” è la replica di Calenda.