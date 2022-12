I giocatori dell’Argentina festeggiano a bordo di un pullman scoperto che percorre le strade di Ezeiza in mezzo a una fiumana di tifosi. Il capitano dell’Albiceleste, Lionel Messi, e compagni, dopo aver vinto il torneo dei Mondiali di calcio in Qatar battendo in finale la Francia ai calci di rigore, portano in trionfo il trofeo della Coppa del mondo.