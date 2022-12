La carovana della nazionale argentina campione del mondo è partita alle 11.40 ora locale dal centro sportivo della federcalcio argentina (Afa), a Buenos Aires, tra un’esplosione di gioia, lacrime e canti di una moltitudine di persone che si sono accampate da 24 ore per festeggiare Lionel Messi e il resto dei giocatori dell’Albiceleste campione del mondo. A bordo di un bus scoperto, tra un ingente servizio di sicurezza, i calciatori stanno salutando in queste ore i tifosi assiepati lungo l’autostrada 25 de Mayo, secondo il circuito predisposto dalle organizzazioni di sicurezza. La nazionale è arrivata in Argentina alle 14.30 ora locale, proveniente dal Qatar, ed è stata accolta da una marea di gente ai cancelli dell’Afa di Ezeiza, dove ha riposato fino a mezzogiorno per poi ripartire per i festeggiamenti. La federcalcio argentina ha confermato che il bus non attraverserà l’area dell’Obelisco e della casa Rosada, dove dall’alba si sono radunati migliaia di tifosi in attesa dei campioni del mondo che continuano a cantare per la squadra di Scaloni