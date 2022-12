““En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel” cantano i tifosi dell’Argentina mentre festeggiano la vittoria della Coppa del Mondo. Con l’Albiceleste campione, tutto un Paese è impazzito e ha eletto Leo Messi nuovo re, anzi a erede di Diego Armando Maradona. Il ricordo del Pibe de Oro ritorna in ogni passo dell’Argentina, in ogni coro dei suoi tifosi, nelle bandiere in piazza dopo la vittoria. E il parallelismo con Messi diventa sempre più totalizzante, specialmente dopo l’ultima straordinaria prestazione in finale contro la Francia.

E in Argentina ora sono convinti che la vittoria dei Mondiali in Qatar sia stata scritta nelle stelle già 36 anni fa, quando Maradona alzava al cielo la Coppa del Mondo allo stadio Azteca, sede della finale dei Mondiali 1986. E riapparsa infatti una foto che è stato subito interpretata come una profezia: Maradona con la sua mano destra tiene in mano la coppa, mentre la mano sinistra è sollevata verso il cielo. E sembra proprio indicare con il pollice la bandiera del Qatar, appesa al tetto dello stadio Azteca.