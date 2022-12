“Questo governo avrebbe dovuto interessarsi della legalità come a qualcosa di prioritario, ma vediamo che è un tema assolutamente dimenticato”. Pietro Grasso, già magistrato ed ex presidente del Senato, commenta così i primi mesi di lavoro del governo di Meloni sul contrasto alla criminalità organizzata. L’ex presidente del Senato è intervenuto durante l’incontro Era mafia dedicato al Maxiprocesso di Palermo e organizzato da Wikimafia. “Il tema delle intercettazioni non si può liquidare con un progetto quadro senza approfondire bene il tutto, penso che il problema della giustizia rimanga quello della lentezza e dell’efficienza”, ha detto poi riferendosi alle parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio.