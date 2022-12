Era il 16 dicembre 1987 quando, alle 18.07 nell’aula bunker di Palermo, veniva accertata per la prima volta l’esistenza della mafia come organizzazione e venivano condannati i capi di Cosa Nostra. Oggi a 35 anni di distanza Wikimafia ha ripercorso i giorni del Maxiprocesso che cambiò per sempre la storia della lotta alla criminalità con un incontro organizzato alla Statale di Milano intitolato Era Mafia!, al quale hanno assistito oltre 200 persone. Sala piena per ascoltare le voci dei protagonisti di quella stagione. “Fu la prova che quando lo Stato, in tutte le sue componenti, si impegna quel risultato lo ottiene”, ha detto l’ex presidente del Senato, Pietro Grasso, che fu giudice a latere del Maxiprocesso. Accanto a lui il giornalista Antonio Roccuzzo, il presidente della Commissione antimafia di Milano Rosario Pantaleo, e Nando Dalla Chiesa, docente universitario e sociologo che ha rivissuto il momento in cui entrò nell’aula del tribunale: “Quando ho visto le gabbie piene di imputati ho pensato ‘Anche se li condannano tutti, a me cosa viene?’”. A moderare Pierpaolo Farina, direttore di Wikimafia e sociologo