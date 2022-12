È l’ormai ex presidente della Croce rossa italiana, Francesco Rocca, il candidato governatore del centrodestra alle Regionali del Lazio. A ufficializzarlo è una nota congiunta dei leader di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati: “I partiti del centrodestra hanno indicato nell’avvocato Francesco Rocca il candidato per la presidenza della Regione Lazio. Tra le autorevoli proposte pervenute Rocca rappresenta una sintesi di grande esperienza amministrativa della quale la Regione ha urgente bisogno. Con l’esperienza maturata da presidente della Croce rossa italiana e della Federazione internazionale delle società di Croce rossa, rappresenta una garanzia di assoluta capacità e competenza per i cittadini del Lazio”.

Stamattina Rocca aveva annunciato le dimissioni da presidente dell’associazione di volontariato, ruolo che ricopriva dal 2013: “Ho scelto di mettermi a disposizione del territorio. Ho voluto allontanarmi dal mio ruolo subito per evitare ogni possibile strumentalizzazione e per proteggere la nostra associazione e tutti voi”, ha scritto in un messaggio rivolto agli associati e pubblicato sul sito. “So che alcuni non saranno felici di questa decisione, ma la vita è fatta di bivi e nel momento in cui un indimenticabile percorso sarebbe volto comunque al termine, ho voluto percorrere una strada nuova dove, tuttavia, le mie capacità possano ancora essere al servizio della comunità. In questo nuovo capitolo della mia vita, non userò la Croce Rossa per fini elettorali né permetterò che qualcuno lo faccia”, ha assicurato.