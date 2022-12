Fabrizio Pregliasco si candida per un seggio in Regione Lombardia. Il virologo correrà come aspirante consigliere regionale con il centrosinistra. Lo ha annunciato in un’intervista al Corriere della Sera, motivando la sua decisione con la necessità di “costruire un intero sistema sanitario”. Il medico, divenuto uno dei volti più noti in tv nel periodo della pandemia, ha spiegato che la proposta è arrivata da “diverse realtà del Terzo settore”, vista la sua esperienza ultradecennale in Anpas, di cui è stato volontario e presidente.

“E poi certo, ho parlato a lungo con Pierfrancesco Majorino. Ci ho pensato su un po’ di tempo e alla fine ho deciso: mi candido a consigliere regionale della Lombardia nella lista civica con il candidato presidente del centrosinistra”, ha detto Pregliasco spiegando di aver “sempre votato” per quell’area, non esprimendo mai una preferenza per il M5s né per il centrodestra. Anche se “la mia compagna (Carolina Pellegrini, ndr) è stata per un periodo assessore con Formigoni”, ha sottolineato. Letizia Moratti? “Non rappresenta una scelta di discontinuità”. Mentre Attilio Fontana è “la continuità vera e propria”.

Se vincesse Majorino e diventasse assessore alla Sanità, Pregliasco cosa farebbe? “Le persone che fanno parte del personale sanitario sono stati considerati eroi. Ma la loro condizione lavorativa non è cambiata in meglio, anzi. C’è da costruire un intero sistema sanitario, c’è tantissimo da fare”, ha affermato al Corriere. “Ci sono delle direttrici chiare su cui bisogna lavorare: liste di attesa troppo lunghe, più attenzione ai disabili e anche ai meno abbienti, che spesso rimangono ai margini del sistema pubblico – ha specificato – Mi sono candidato non solo per portare la mia esperienza da medico e di scienziato; ma anche per il mio approccio di volontario che ha provato a sempre a stare vicino alle urgenze della disabilità”.