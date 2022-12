Bellissima doppietta azzurra nella discesa libera femminile di Coppa del Mondo a St. Moritz. La vittoria è andata ad Elena Curtoni davanti a Sofia Goggia, ma con una brutta notizia: la frattura della mano dopo aver urtato il palo di una porta. Per la campionessa italiana il responso è una frattura scomposta del secondo e terzo metacarpo della mano sinistra: si dovrà operare. Goggia però non molla: “Ho sentito immediatamente dopo l’impatto col palo che mi era successo qualcosa alla mano. All’arrivo quasi non la muovevo. Peccato perché è stata una bella gara: farò di tutto per essere pronta per la discesa di sabato“.

A parte l’infortunio per Goggia, l’Italia dello sci al femminile conferma anche sulle nevi svizzere di essere uno squadrone. Elena Curtoni ha vinto una gara caratterizzata da condizioni difficilissime per via del meteo. La valtellinese, alla terza vittoria in carriera sul massimo circuito, ha incantato sul tratto più tecnico della pista elvetica. Settima una buona Federica Brignone che ha disputato una grande discesa, dopo essere partita col pettorale numero 21 in condizioni di nebbia pressoché totali. Applausi anche per Laura Pirovano: la trentina, partita con il pettorale numero 24, ha centrato un buon decimo posto. Si è fatta notare anche Karoline Pichler, 20esima al miglior risultato in carriera sul massimo circuito.