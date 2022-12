Il presidente Gianni Infantino in conferenza stampa ha sorvolato sulla questione, dando credito a quanto scritto dalla Cnn: secondo l’emittente Usa, la Fifa ha respinto la richiesta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di condividere un messaggio di pace nel mondo prima del calcio d’inizio della finale dei Mondiali in Qatar. La fonte citata dalla Cnn spiega che l’ufficio di Zelensky aveva proposto alla Fifa un collegamento video – non è chiaro se in diretta o registrato – del presidente ucraino prima della partita tra Argentina e Francia.

Zelensky però sarebbe rimasto sorpreso quando da parte del governo del calcio mondiale è arrivata una risposta negativa . “Pensavamo che la Fifa volesse usare la sua piattaforma per il bene superiore”, ha detto la fonte alla Cnn, aggiungendo che i colloqui tra l’Ucraina e la Fifa sono ancora in corso.