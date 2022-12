“L’intento del governo, con la ragionevole ed equilibrata riforma dei reati contro la Pubblica Amministrazione, con l’approvazione del nuovo codice degli appalti e con altre misure, è riassunto in quella formula che il presidente del Consiglio ha indicato fin dal suo insediamento, cioè ‘non ostacolare coloro che hanno voglia di fare’”. Così, nella conferenza stampa dopo il consiglio dei Ministri, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano sintetizza le misure in via di approvazione e già annunciate che andranno a “velocizzare” la messa a terra dei cantieri del Pnrr. “Non ostacolare coloro che hanno voglia di fare”, dunque. “Questo poi ha varie declinazioni”, conclude Mantovano. Parole che pesano visto che solo 24 ore fa in parlamento sono stati alcuni magistrati ad avanzare critiche sull’operato del governo e visti i rilievi mossi dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione al nuovo Codice degli Appalti varato oggi dal governo Meloni.