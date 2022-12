“Siamo profondamente indignati di fronte alla brutta notizia che il ministro Giorgetti ha dato agli italiani rispondendo all’interrogazione con cui chiedevamo di sapere a quanto ammonta, alla data del 30 novembre 2022, il gettito della tassa sugli extraprofitti e quali misure intendesse assumere il Governo per garantire l’effettivo incasso. A fronte di 10,9 miliardi di euro di entrate previste, il ministro stima che ne siano stati versati solo 2,7“. Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, al question time con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

“Noi non staremo in silenzio, presenteremo un nuovo esposto alla Procura perché, mentre le imprese vanno a gambe all’aria e gli italiani e le italiane ogni due mesi pagano le bollette, che sono triplicate, non è accettabile che ci sia chi ha l’arroganza di non rispettare le norme dello Stato e non versare ben 8,2 miliardi di euro a fronte di un guadagno extra stimato dall’ex Ministro Franco in circa 40 miliardi”.

“Un comune cittadino che alla data stabilita non rispetta il versamento nei termini dovuti, viene richiamato dall’Agenzia delle Entrate. Alle casse dello Stato, oggi, mancano 8,2 miliardi di euro mentre stiamo chiedendo sacrifici agli italiani e alle italiane che pagano le bollette, che non accendono il riscaldamento; alle imprese che devono mandare in cassa integrazione i propri lavoratori. Si sappia: stiamo parlando di un fatto gravissimo , – ha concluso Bonelli, – e la Procura ne sarà informata con un nostro esposto”