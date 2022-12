Carlo Ancelotti è in lizza per diventare il prossimo ct del Brasile. Non ha trovato smentite la notizia rivelata da Uol Esporte: il tecnico emiliano oggi alla guida del Real Madrid è tra i candidati a sostituire sulla panchina verdeoro Tite, che ha dato le dimissioni dopo l’eliminazione della Selecao contro la Croazia ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar. Non solo, sempre secondo il sito brasiliano, Ancelotti si è mostrato disponibile a trattare con la Federazione brasiliana e aperto alla possibilità di accettare l’incarico al termine del stagione, quindi nel giugno 2023. Oggi è arrivato anche l’endorsement di un big come Ronaldo. Il Fenomeno in un’intervista ha dichiarato: “Mi piacerebbe vedere Guardiola, Ancelotti, Mourinho come ct del Brasile”.

La volontà della Federcalcio brasiliana (Cbf) è proprio quella di aprire un nuovo ciclo con un allenatore di peso nel calcio internazionale puntando da subito il mirino al Mondiale del 2026. Già prima di Qatar 2022 la Cbf avrebbe sondato il terreno proprio con Pep Guardiola e Ancelotti. Guardiola però non si sarebbe mostrato molto interessato alla sfida di lavorare in Brasile: infatti a novembre ha rinnovato il contratto con il Manchester City fino a giugno 2025. Ancelotti, scrive Uol Esporte, è stato consultato per la prima volta a ottobre. Era disponibile ad andare avanti con i colloqui e, a seconda del progetto, ad aprire trattative concrete. Il tecnico ha un contratto con il Real Madrid fino a giugno 2024 e in ogni caso non si libererebbe prima di giugno 2023. La Federazione brasiliana potrebbe decidere di ovviare al problema puntando su un tecnico ad interim e iniziando nel frattempo una trattativa con il club spagnolo per liberare Ancelotti prima della fine del suo contratto.