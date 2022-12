Nella mattinata di sabato 10 dicembre, è tornata l’acqua alta a Venezia. Nelle immagini, la situazione in piazza San Marco in attesa del picco massimo previsto per dopo le 11 e rivisto a 100 cm dai 105 cm annunciati invece venerdì sera. Il sistema Mose non è stato attivato come solitamente accade per valori di marea di questo tipo.