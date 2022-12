Il sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd, Matteo Ricci, ha annunciato il suo ritiro dalla corsa per le primarie per il segretario Pd. In una conferenza stampa in diretta, Ricci ha annunciato anche il suo sostegno a Stefano Bonaccini. “Ringrazio tutti quelli che mi hanno accompagnato nel percorso di queste settimane, in particolare Goffredo Bettini per le parole spese nei miei confronti che mi hanno gratificato molto”, ha detto il sindaco dem.

Proprio la sua spinta “mi spinge ad andare avanti con un contributo di ricostruzione e ritrovamento del centrosinistra” e quindi “il mio lavoro continua ma non da candidato“. Sottolineando che “i candidati alle primarie sono strategici”, il sindaco marchigiano ha spiegato il perché del suo appoggio a Bonaccini: “Noi al momento siamo terzi, quest’esperienza oggi presumibilmente è terza, e dobbiamo prendere atto che in mezzo non c’è spazio. O meglio c’è un grande spazio politico che questi 10 punti provano a colmare, ma non c’è uno spazio regolamentare – ha spiegato – Quindi noi dobbiamo provare a colmare questo spazio politico con le idee, mettendole a disposizione del candidato tra i due (Elly Schlein e Stefano Bonaccini) che io ritengo più solido e più vicino come percorso personale”.

Dicendo di stimare comunque la forza di Elly Schlein, Ricci ha concluso: “Mi son messo a disposizione di Stefano intanto perché mi ha cercato e poi perché io ritengo che un conto è allargare un conto è guidare”.