Un solo seggio, ma importante sia la presente amministrazione sia per le future elezioni presidenziali. E il senatore democratico Raphael Warnock ha portato in casa democratica una vittoria che ha molte conseguenze positive per Joe Biden e per il partito dell’Asinello. Warnock, che ha potuto contare sull’appoggio di Barack Obama, sconfitto lo sfidante repubblicano Herschel Walker in Georgia nel ballottaggio per un posto in Senato. La vittoria del primo senatore nero dello Stato garantisce ai democratici una maggioranza assoluta al Senato per il resto del mandato del presidente Joe Biden senza bisogno del voto della vicepresidente Kamala Harris. Con l’affermazione al ballottaggio di Warnock i Democratici avranno infatti una maggioranza di 51 seggi a 49. Con una vera maggioranza al Senato, il presidente può velocizzare il processo di conferma dei suoi candidati in ruoli strategici dell’amministrazione e della giustizia e avrebbe un paracadute nel caso qualche senatore dem, come è accaduto in passato con Joe Manchin, dovesse ‘tradire’ la linea del partito. Non solo, i democratici guadagnano più seggi e più risorse finanziarie nelle commissioni del Senato e i presidenti non dovrebbero avere più bisogno del sostegno repubblicano per emettere citazioni in giudizio di testimoni nelle indagini.

Nelle elezioni del mese scorso Warnock aveva già superato Walker, una leggenda del football americano che aveva guadagnato la sua fama all’Università della Georgia e successivamente nella Nfl negli anni ’80, di 37 mila voti su quasi 4 milioni espressi, ma non aveva raggiunto la soglia del 50% necessaria per evitare il ballottaggio. La conquista del seggio è fondamentale anche in previsione delle presidenziali del 2024, che potrebbero vedere contrapposti ancora una volta Trump e Biden. A dimostrazione dell’importanza di questo ballottaggio delle elezioni di Midterm c’è il dato che la campagna è stata la più costosa di tutte le elezioni di medio termine Usa, con 400 milioni di dollari spesi in totale e un record di persone, 1,85 milioni, che hanno votato. Mentre Trump e Biden si sono tenuti lontani, per i democratici nello Stato del Sud è sceso in campo ancora una volta, dopo lo straordinario risultato in Pennsylvania, Barack Obama. Nei giorni scorsi è comparsa anche l’ex first lady Michelle per una tappa ad Atlanta nel tour di presentazione del suo nuovo libro. Per Trump la sconfitta del candidato è un altro colpo alla credibilità politica dopo le ultime batture d’arresto alle elezioni di medio termine, i guai con la giustizia e le recenti polemiche su antisemitismo e sospensione della Costituzione.