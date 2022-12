Avevano pianificato un attacco al Bundestag tedesco e nelle loro intenzioni volevano arrivare a un vero e proprio colpo di stato, con la creazione di un nuovo governo e di un nuovo esercito. La polizia tedesca ha arrestato 25 membri di un “gruppo terroristico” di estrema destra, in quella che i giornali definiscono la più vasta operazione di antiterrorismo nei confronti di cittadini tedeschi nella storia della Germania: 3mila agenti impiegati (compresi i reparti speciali), 51 indagati e 137 perquisizioni in 11 Länder. Gli appartenenti al movimento “Cittadini del Reich” (Reichsbuerger) sono sospettati di “aver fatto preparativi concreti per entrare con la forza nel Parlamento tedesco con un piccolo gruppo armato“, hanno dichiarato i procuratori.

L’ufficio della protezione della Costituzione ha individuato che il ”gruppo estremista Reichsbürger” è composto da 21mila militanti. Di questi, un centinaio tra donne e uomini armati sarebbero stati coinvolti attivamente nel piano per rovesciare il governo tedesco. Il leader del gruppo, Heiche Verding, è noto per aver diffuso messaggi antisemiti in rete. Tra i principali indagati, scrive la Sueddeutsche Zeitung, figurano un membro di una famiglia aristocratica e una ex deputata dell’AfD, il partito di ultradestra alleato della Lega in Europa. Sono stati arrestati 22 cittadini tedeschi mentre altri tre stranieri, tra cui un cittadino russo, sono sospettati di sostenere l’organizzazione. Insieme agli arresti in Germania, i pubblici ministeri hanno affermato che una persona è stata fermata nella città austriaca di Kitzbuehel e un’altra a Perugia.

La pianificazione del golpe – Cosa rende la cellula così pericolosa secondo gli investigatori? Tra i suoi appartenenti ci sono diversi ex ufficiali delle forze speciali della Bundeswehr, l’esercito tedesco. Infatti, riporta sempre la Sz, il gruppo è accusato di aver pianificato un attacco armato al Bundestag, prima a metà marzo e poi all’inizio di settembre di quest’anno, che sarebbe finito addirittura con un colpo di stato. L’obiettivo del Reichsbürger, riporta il Tagesschau, era abolire l’ordine costituzionale della Repubblica federale di Germania e stabilire uno stato modellato sul Reich tedesco del 1871. Si sospetta che il gruppo avesse pianificato tra le altre cose, di prendere d’assalto anche l’edificio del Reichstag e di deporre il governo federale per poi prendere il potere. L’organizzazione aveva già deciso chi avrebbe ricoperto importante cariche ministeriali subito dopo il golpe. Già in passato alcuni seguaci del Reichsbürger sono stati protagonisti di atti di violenza, tra cui l’uccisione di un poliziotto in Baviera.

Il ruolo di Heinrich R. e dell’ex deputata AfD – Secondo le prime informazioni – spiega ancora il Tagesschau – la figura centrale del gruppo sarebbe Heinrich R., rampollo di una casa principesca di lunga data dell’odierna Turingia. Il 71enne aveva esplicitato pubblicamente le sue strane tesi di ‘cittadino del Reich’ per diversi anni. Nel 2019, ad esempio, era apparso come relatore al Worldwebforum in Svizzera spiegando che la Repubblica Federale non era uno stato sovrano, ma era ancora controllata dagli Alleati. In un altro video su Internet, descrive lo Stato e la magistratura come “aziende”. In caso di buona riuscita dell’operazione pianificata Heninrich R. era stato designato dal gruppo come reggente. L’uomo attualmente lavora come consulente finanziario a Francoforte e possiede una casino di caccia in Turingia dove i membri del gruppo si sarebbero incontrati diverse volte nel corso di quest’anno. In vista del tentativo di prendere il potere il gruppo avrebbe creato un ‘governo ombra‘ dove al ministero della Giustizia sarebbe stata designata Birgit Malsack-Winkemann, ex membro dell’Afd che risulta fra le persone indagate. La donna lavora come giudice a Berlino da quando ha lasciato il Bundestag lo scorso anno.