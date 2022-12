“Nordio, da magistrato, ha fatto migliaia di intercettazioni, come nel caso dell’inchiesta sul Mose, con 35 arresti e centinaia di indagati tra politici e imprenditori. O quell’inchiesta non l’ha fatta lui, ma qualcun altro e lui ha firmato tutto, oppure ha cambiato idea. Io non ho mai visto un ex magistrato odiare così tanto non solo i suoi colleghi e la sua categoria, ma proprio le funzioni giudiziarie. In realtà, le vittime di queste controriforme non sono i magistrati, ma i cittadini“. Sono le parole pronunciate a “Otto e mezzo” (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, a proposito della riforma della giustizia annunciata dal Guardasigilli Carlo Nordio durante la sua audizione alla Commissione Giustizia del Senato.

Travaglio puntualizza: “Se aboliscono o limitano le intercettazioni, i magistrati lavoreranno di meno. Se tolgono l’obbligatorietà dell’azione penale e il magistrato decide quale fascicolo trattare o addirittura se lo fa imporre dal governo, cioè prendersela coi ladri di polli che rubano poco e lasciar stare i ladri col colletto bianco che rubano i miliardi, il magistrato lavora di meno. Se poi il governo Meloni vuole risparmiare ulteriormente abolendo direttamente le Procure della Repubblica e i tribunali – continua – i magistrati andranno in ferie 365 giorni all’anno. Il problema, cioè, non sono i magistrati. A me dei magistrati non frega niente, mi importa di me, cittadino. Se io subisco un torto da un potente, oggi ho la certezza che il magistrato dovrà esaminare la mia denuncia contro quel potente. Se il magistrato prende gli ordini dal governo, molto difficilmente il governo gli consentirà di fare un’indagine contro il potente a mio favore.”.

Il direttore del Fatto chiosa: “Ma queste cose sono chiacchiere da bar. È incredibile che a dirle sia il ministro della Giustizia e per giunta ex magistrato. I danneggiati siamo noi. Ho sentito dire da Bocchino: ‘Facciamo le indagini come una volta’. Certo, torniamo a Sherlock Holmes che con la lente di ingrandimento cerca le impronte per terra. Ma vi rendete conto di quello che dite? Siamo nel 2022 – conclude – Spostano miliardi con un clic sul computer e noi cosa facciamo? Le indagini di Sherlock Holmes sulla polvere e sul terriccio? Ma è ovvio che devi fare le intercettazioni telematiche, telefoniche e ambientali. Le fanno in tutto il mondo. Noi invece vogliamo tornare al Medioevo. Ma siamo matti veramente?”.