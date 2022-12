“Il governo vuole favorire l’attuazione” dell’autonomia differenziata “in tempi rapidi, in un quadro più ampio di riforme per rafforzare e ammodernare l’attuale assetto dello stato” ma “non sarà mai un pretesto per lasciare indietro una parte del territorio”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in collegamento con il festival delle Regioni in corso a Milano. Promettendo che il governo lavorerà per una “attuazione virtuosa” dell’autonomia differenziata, Meloni ha sottolineato che l’obiettivo è “migliorare efficienza e qualità dei servizi” e non “creare disparità” tra i cittadini. “L’auspicio del governo è che l’autonomia differenziata possa costituire per i territori una sfida, un giusto stimolo per colmare i divari che esistono non solo tra le regioni ma anche tra le diverse aree interne alle regioni”, ha concluso.