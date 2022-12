Nel primo pomeriggio di ieri, 2 dicembre, i carabinieri della Stazione di Corsico hanno arrestato un 57enne, pregiudicato, di Corsico, per rapina in una farmacia. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo è entrato in farmacia come un normale cliente, arrivato il proprio turno, però, in un momento di distrazione della farmacista, impegnata a osservare la ricetta medica che lui stesso le aveva appoggiato sul bancone, ha estratto un coltello minacciandola di consegnare il contenuto della cassa. Il rapinatore, travisato da un berretto di lana e la mascherina FFP2, sempre utilizzando i guanti, ha preso i soldi dalla cassa e si è dato alla fuga. A incastrare il rapinatore è stata la ricetta medica dimenticata sul bancone. Il documento era, infatti, intestato a una donna, rivelatasi essere la moglie del rapinatore.