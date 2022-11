Ai Mondiali di Qatar 2022 ilfattoquotidiano.it tifa Marocco: le ragioni della nostra iniziativa (leggi)

In estrema sintesi, il Marocco con un punto sarebbe certo di arrivare agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. Un risultato storico, perché eguaglierebbe il miglior risultato di sempre ottenuto a Messico ’86. Un’impresa, perché il gruppo F è il più difficile di questa Coppa del Mondo: ne fanno parte la Croazia, vice campione in carica, e il Belgio, al numero 1 del ranking Fifa. Il Marocco ha ottenuto 4 punti in due partite contro le due favorite, ora per completare il lavoro deve evitare di capitolare contro il Canada, già eliminato dopo due sconfitte ma non disposto a lasciare il Qatar a secco di punti.

Grazie alla vittoria contro il Belgio, i Leoni dell’Atlante sono saliti a 4 punti (come la Croazia) e hanno il destino nelle loro mani: possono anche sperare nel primo posto. Hanno una differenza reti di + 2 (due gol fatti, zero subiti), che al momento colloca il Marocco alle spalle della Croazia (+3, 4 gol fatti e uno subito). Il Belgio insegue a quota 3, con un -1 di differenza reti (un gol fatto e due subiti). Ecco la classifica e le combinazioni che consentirebbero al Marocco il passaggio agli ottavi di finale.

La classifica del gruppo F

Croazia 4 Marocco 4 Belgio 3 Canada 0

Il Marocco passa agli ottavi se…

In caso di vittoria: il Marocco è sicuro di passare il turno e può sperare di farlo anche da primo, nel caso in cui la Croazia non dovesse vincere contro il Belgio oppure dovesse ottenere i tre punti ma chiudere con una differenza reti peggiore del Marocco.

In caso di pareggio: il Marocco è sicuro di passare il turno, ma certamente lo farebbe da secondo classificato nel girone. Anche in caso di pareggio tra Croazia e Belgio, infatti, chiuderebbe sì a pari punti con i croati, ma certamente con una differenza reti peggiore.

In caso di sconfitta e vittoria della Croazia: il Marocco passa comunque il turno, chiudendo un punto davanti a Belgio e Canada.

In caso di sconfitta e pareggio tra Croazia e Belgio: il Marocco passa il turno come seconda solo se conserva una differenza reti migliore del Belgio. Per farlo, deve evitare di perdere con tre o più gol di scarto. In caso di parità anche nella differenza reti, contano i gol fatti: il Marocco è in vantaggio sul Belgio con 2 contro 1. In caso di ulteriore parità, conta lo scontro diretto, che sorride ancora ai Leoni dell’Atlante.

In caso di sconfitta e vittoria del Belgio: il Marocco passa il turno come seconda solamente in caso di una goleada dei Diavoli Rossi. Infatti resterebbe a pari merito della Croazia, ma per avere una differenza reti migliore dovrebbe sperare che lo scarto subito dai croati sia superiore di almeno tre gol rispetto a quello subito dal Canada (esempio: sconfitta per 1 a 0 del Marocco e per 3 a 0 della Croazia).