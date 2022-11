di Vincenzo Scianni

Gentile Redazione, Gentili Utenti,

considerando che la maggioranza degli italiani è contraria alla soluzione bellica del conflitto Russia-Ucraina, o meglio Russia-Nato, e che la stessa maggioranza è favorevole ad una soluzione diplomatica come più volte suggerito e raccomandato anche dal prof. Alessandro Orsini, vorrei lanciare un’iniziativa per la raccolta di firme contro il rinnovo dell’invio di armi nel prossimo mese su una delle piattaforme come change.org. Sarebbe l’occasione di far sentire la voce degli italiani ad una classe politica completamente sorda e totalmente supina alle volontà bellicistiche della Nato; inoltre sarebbe anche l’occasione per una conta che dimostri a questo governo e a questo Parlamento di essere in totale dissenso con la volontà popolare.

Nel mio piccolo ho già provato a lanciare una tale iniziativa, ma da soli non si va molto lontano…

Cordiali saluti

