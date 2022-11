“C’è un ponte chiuso in Sardegna, chiuso da mesi, c’è già il progetto finanziato, ma è tutto fermo perché sotto il ponte ci sono le trote. Nei fiumi spesso ci sono le trote, ma nessun Paese blocca i ponti. La trota si rende conto che il ponte sta crollando e la trota si sposta di 200 metri, poi torna a fare la trota“. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro alle Infrastrutture, all’evento Lombardia 2030, di fronte ai vertici della finanza italiana, tra cui l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, e quello di Unicredit, Andrea Orcel, al presidente di Confindustria, Carlo Bonomi e al presidente della Regione, Attilio Fontana, raccontando ciò che sta accadendo nel Comune di Oschiri. Il ponte a cui ha fatto riferimento è il ponte Diana. Per l’Unione Sarda, che ha consultato gli assessorati all’Ambiente e ai Lavori pubblici, tuttavia, non risultano opere bloccate per “impedimenti causate da specie anfibie o pesci”.