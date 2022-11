“Al congresso del Partito democratico non so cosa accadrà, paradossalmente noi avremmo tutto l’interesse affinché il piano di autodistruzione funzioni“. Matteo Renzi, intervenendo al Festival de Linkiesta a Milano, torna a parlare dei dem e del rapporto con il Movimento 5 stelle. “Non credo che D’Alema abbia particolare passione per Conte”, ha aggiunto il leader di Italia viva. “Conte è bravo – ha continuato Renzi – perché lo chiama e a lui piace che lo cerchino e gli chiedano opinioni. Me lo immagino con Bettini che parlano e si compiacciono. Alla fine il loro obiettivo è che il Pd non riparta”. E proprio su un eventuale riavvicinamento tra 5 Stelle e Pd, Renzi incalza: “Ho visto che Conte ha detto al Pd che se sono pronti a chiedere scusa per gli errori del passato lui li accoglie. Se al Pd piace così, contenti loro e contenti tutti. Sono – ha aggiunto – forme di masochismo anche molto interessanti”. In merito alla candidatura di Letizia Moratti alla presidenza della regione Lombardia, sostenuta proprio da Azione e Italia viva, l’ex presidente del Consiglio commenta la chiusura del Partito democratico sul nome dell’ex vice di Attilio Fontana: “Se in Lombardia non vuoi prendere i voti del centrodestra, considerate come sono andate le ultime elezioni regionali, significa che il Lombardia non vuoi vincere”.