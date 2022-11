“Niente luminarie a Natale? Sono pronto a venire con il cacciavite e le lampadine. Daremo una mano a tutti. Io sono contro il risparmio energetico a Natale”: la depressione del commercio in questo periodo peserebbe maggiormente. Cercheremo di dare una mano a tutti i Comuni, facendo sempre i conti con il bilancio della Regione perché io non intendo lasciare debiti alle generazioni future”. Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha risposto ai giornalisti a Benevento replicando alla richiesta di attenzione rivolta alla Regione dai sindaci delle aree interne, Mastella (Benevento) e Festa (Avellino), partendo proprio dai fondi per le luminarie natalizie. Anche a Napoli, a San Gregorio Armeno, le luminarie rimarranno spente per il caro-bollette.