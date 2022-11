Ha fatto il giro del mondo il video della lite tra un tifoso dell’Ecuador e uno del Qatar, in tribuna, durante la partita di apertura dei Mondiali di calcio. L’ecuadoriano, come si vede, si alza in piedi e fa il gesto, con una mano, che indica i soldi. A quel punto nasce un battibecco con un uomo seduto alle sue spalle, che tifa, evidentemente, per i padroni di casa e che gli grida di stare zitto. In un secondo momento è stato pubblicato un video in cui i due fanno pace e si fanno i complimenti vicendevolmente.