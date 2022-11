Ennesimo incendio in Russia, questa volta ad andare in fiamme è stato un magazzino di piazza Komsomolskaya a Mosca. Secondo le informazioni diffuse dalle agenzie russe è andato in fiamme un magazzino in mattoni a due piani. Un gruppo di persone, bloccate all’interno dell’edificio si sarebbero messe in salvo chiudendosi all’interno delle celle frigorifere in attesa dei soccorsi. Tutti sarebbero illesi.