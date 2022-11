Cinque morti e 18 persone ferite. Arriva dal Colorado la notizia di un attacco a una discoteca gay, il Club Q, dove una persona ha aperto il fuoco. Secondo quanto riporta la polizia di Colorado Springs la sparatoria è avvenuta poco dopo l’una del mattino, ora locale. “Abbiamo localizzato una persone che riteniamo sia il sospetto, è in custodia, è ferito“, ha aggiunto, riporta la Cnn, la tenente di polizia Pamela Castro che non ha fornito ancora elementi sull’eventuale movente.

Su Facebook un post dei gestori del locale: “Il Club Q è devastato dall’attacco insensato alla nostra comunità. Le nostre preghiere e pensieri vanno a tutte le vittime, alle loro famiglie e agli amici. Ringraziamo per le rapide reazioni di clienti eroici che hanno sopraffatto l’uomo armato e messo fine a questo attacco di odio”. Nel 2016 in Florida un uomo attaccò un locale a Orlando uccidendo 50 persone e ferendone 53. La polizia, spiega la Cnn, non ha fornito alcuna ipotesi di movente. Il capitano dei vigili del fuoco di Colorado Springs, Mike Smaldino, ha riferito che sul posto sono arrivate 11 ambulanze dopo diverse chiamate d’emergenza. “Resteremo qui ancora molte, molte ore”, ha spiegato la tenente della polizia locale Pamela Castro.