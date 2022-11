“Si è sempre deciso di fare la pista da bob a Cortina, io ho sollevato un problema ossia che ogni tanto c’è chi dice che ci sono soluzioni migliori addirittura fuori dall’Italia ad esempio a Innsbruck. Ho chiesto agli addetti ai lavori del mondo sportivo se veramente esistono queste soluzioni oppure no: la risposta è no, come sapevamo, ma almeno è scritta nero su bianco e si va avanti“. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, arrivando alla Conferenza delle Regioni, sulla polemica sulla pista da bob per le Olimpiadi invernali 2026. “Siamo già in procinto di esperire la prima gara”, ha continuato.