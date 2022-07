Sebastien Haller ha un tumore testicolare maligno. L’esame istologico successivo all’intervento a cui è stato sottoposto il calciatore ivoriano per cancro ai testicoli ha certificato l’esito peggiore possibile. A comunicarlo è stato il Borussia Dortmund con una nota: “Sebastien Haller sarà assente dal Borussia Dortmund per diversi mesi. I risultati istologici hanno rivelato un tumore testicolare maligno. Haller deve quindi sottoporsi a un trattamento chemioterapico”. L’attaccante giovedì 28 luglio era stato operato e l’intervento era riuscito perfettamente. Visto l’ottimismo, si ipotizzava un’assenza dai campi di un paio di mesi. Ora, però, il quadro cambia: l’ex Ajax sarà costretto a lasciare il calcio per molto tempo.

“Sebastien riceverà il miglior trattamento possibile – ha dichiarato Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia – Le possibilità di recupero sono molto buone. Auguriamo a lui e alla sua famiglia tanta forza e ottimismo. Rivolgiamo a lui i nostri pensieri in questo momento difficile”. Haller era stato acquistato dal club tedesco per sostituire Erling Haaland, che ha firmato per il Manchester City. L’attaccante nato in Francia veniva da una stagione strepitosa, nella quale ha eguagliato il record di Cristiano Ronaldo in Champions League: solo loro due hanno segnato in tutte e sei le partite della fase a gironi, competizione in cui l’anno scorso Haller ha realizzato complessivamente 11 gol.