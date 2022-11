Josè Alexander Vidal Silva detta Natali, nota per essere stata coinvolta nel caso Marazzo, ha devastato un bar dopo aver cercato di estorcere denaro al titolare dell’esercizio commerciale. Per questo è stata arrestata a Roma. A eseguire l’arresto gli agenti del commissariato Flaminio. Per lei le accuse sono tentata estorsione e danneggiamento. Lunedì Natali si è presentata all’interno del bar pretendendo una somma di denaro relativa a una presunta richiesta di cocaina. Soldi per mettere a tacere quella voce. Il denaro le sarebbe stato negato e per questo avrebbe minacciato il titolo con un coltello. La 50enne, secondo quanto riportano alcuni giornali romani, ha quindi lanciato sedie e tavolini danneggiando l’arredo del bar. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. La trans nel 2009 venne coinvolta nel caso di video in cui l’allora governatore della Regione Lazio appariva in sua compagnia, nell’appartamento di via Gradoli, nella zona di Due Ponti. Natali fu quindi testimone al processo che portò alla condanna nel 2018 dei militari dell’Arma accusati di aver messo in atto il ricatto ai danni del giornalista.