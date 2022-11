“Questo è il momento in cui si possono fare delle offerte a Putin e ci si può sedere a un tavolo cercando il cessate il fuoco. È ovvio che Zelensky e gran parte del popolo ucraino non lo vogliano. Anche io non lo vorrei se fossi ucraino. Ma la domanda che dobbiamo porci laicamente è: possono decidere solo gli ucraini o bisogna decidere con gli ucraini? Noi ci mettiamo le armi, i soldi, la recessione economica. Non abbiamo il diritto di decidere per l’Ucraina, ma secondo me abbiamo il diritto di decidere con l’Ucraina”. Sono le parole pronunciate a “L’aria che tira” (La7) da Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e di Fq Millennium, sulla guerra tra Russia e Ucraina.

Gomez analizza la situazione attuale: “Io ho paura. Ho paura perché il capo della Cia ha ripetuto più volte che un Putin disperato potrebbe decidere di usare un’arma nucleare tattica o a basso potenziale. E Goffredo Buccini giustamente ci ha detto che Putin è disperato. Un Putin alle corde potrebbe perdere non il potere, ma la testa. L’autocrate, quando cade in quei paesi – continua – corre il rischio di perdere la vita. Ma prima che perda la vita, possono accadere tante cose. Ha ragione Goffredo Buccini quando dice che Putin politicamente ha perso: c’è stato nei fatti un allargamento della Nato, il governo di Kiev non è stato rovesciato, la sua campagna militare non va benissimo per utilizzare un eufemismo”.

Il direttore del Fatto online puntualizza: “All’inizio di questa guerra pensavamo che Putin, una volta presa l’Ucraina, avrebbe avuto la forza di invadere il Baltico, la Moldavia e altri paesi, sappiamo che ora ha una paura fottuta della Nato. E non lo farà. E allora, signori, questo è il momento in cui ci si deve sedere a un tavolo. È ovvio che in questo caso sarà necessaria qualche concessione territoriale. Ma di cosa? Vogliamo raccontarci davvero che la Crimea è ucraina?”.

“È saggio quello che dici – osserva il giornalista del Corriere della Sera Goffredo Buccini – ma sei sicuro che Zelensky, se rallentasse, non verrebbe buttato giù dagli stessi ucraini?”.

“È proprio questo il grossissimo problema”, risponde Gomez.