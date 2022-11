Un 21enne ha esploso due colpi di pistola all’altezza del petto della compagna 18enne, ferendola gravemente, per poi uccidersi con la stessa arma. È successo a Cassano delle Murge, comune in provincia di Bari a trenta chilometri dal capoluogo, nel tardo pomeriggio di mercoledì, nell’abitazione in cui la giovane coppia viveva. Il movente del gesto non è ancora chiaro.

Stando a quanto si apprende, la ragazza, di origine marocchina, è ricoverata in condizioni gravissime al Policlinico di Bari, dopo l’iniziale ricovero all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Lui, albanese, è morto sul colpo. Sul posto i Carabinieri.