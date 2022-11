Sono accusate di appartenere a un’associazione con finalità di terrorismo di matrice neonazista, suprematista e negazionista le quattro persone arrestate questa mattina, 15 novembre, dalla polizia di Napoli. A condurre l’operazione antiterrorismo la Digos, la Direzione centrale della polizia di prevenzione e il Servizio polizia postale e comunicazioni. I quattro per cui è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere sono residenti nelle provincie di Napoli, Caserta e Avellino. Per una quinta persona, a Roma, è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: è gravemente indiziata di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Sono in corso oltre trenta perquisizioni personali, domiciliari e informatiche in tutta Italia.

I quattro erano già stati perquisiti nel 2021. La procura di Napoli, e il sostituto procuratore Antonello Ardituro, indagarono, allora, sull’associazione sovversiva e neonazista ‘Ordine di Hagal‘: gli inquirenti ritengono che gli arrestati ne facciano parte. Le perquisizioni del maggio 2021 furono disposte per neutralizzare alcuni eventi critici, ritenuti possibili dall’analisi di alcune intercettazioni. Da queste emergeva la disponibilità di armi e l’intenzione di programmare azioni violente.