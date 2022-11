È ancora viva la donna che, nella serata di ieri, 14 novembre, è stata aggredita dal marito con una lama tagliente a Giugliano, nel Napoletano. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 37enne durante una discussione ha colpito la moglie per dieci volte, non è chiaro se con un cacciavite o con un coltello. Uno dei fendenti, il più profondo, l’ha ferita nella zona lombare. La donna è ricoverata in ospedale in prognosi riservata, mentre il marito è stato arrestato dai carabinieri e condotto nel carcere di Poggioreale. Dovrà rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti.