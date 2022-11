Il comportamento di Max Verstappen durante il Gp del Brasile avrà delle conseguenze. Ne è sicuro l’ex pilota di Formula 1 Pedro de la Rosa, che durante il suo ultimo intervento a Dazn Spagna è stato chiaro su quali effetti avrà l’assurdo atteggiamento del campione del mondo in carica: “Nessuno vorrà lavorare con Verstappen se sa che poi lo ripagherà con questa moneta”.

Cosa è successo in Brasile? Verstappen, che non ha più nulla da chiedere a questo campionato, si è rifiutato di cedere la posizione al suo compagno di squadra in Red Bull, Sergio Perez, che invece è in lotta con Charles Leclerc per il secondo posto in classifica. Il rapporto tra i due piloti sarebbe compromesso da tempo. E l’olandese accusa Perez di aver avuto dei comportamenti sbagliati nel corso della stagione. Il team radio di Verstappen però è stato durissimo: “Ragazzi non me lo chiedete più, ok? Siamo chiari su questo? Ho dato le mie ragioni e le sostengo. Non do la posizione a chi non mi ha dato la scia”.

De la Rosa, che ha corso per anni da “gregario” soprattutto in McLaren, sottolinea come questo comportamento sia molto grave perché Verstappen rischia così di ritrovarsi senza un fedele scudiero, che può essere sempre prezioso nel corso di una stagione. Ma quale pilota sarà ora disposto a fare da “secondo” al campione del mondo, sapendo che da lui non riceverà mai un aiuto, anche quando il Mondiale è già chiuso?