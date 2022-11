Prima vittoria in carriera per George Russell e prima vittoria in stagione per la Mercedes. Il pilota britannico, già vincente nella Sprint Race di ieri, ha conquistato il primo posto nel Gp del Brasile, mettendo le ruote davanti al compagno di squadra, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Doppietta Mercedes, dunque, che a fine stagione ha ritrovato quella velocità cercata e mai trovata fino a ora nel Mondiale. Un segnale incoraggiante per l’anno prossimo, quando la scuderia di Toto Wolff ambirà a essere un contendente per il titolo.

Nella gara dell’Autódromo José Carlos Pace torna sul podio anche la Ferrari: terzo posto per Carlos Sainz che ha conservato la posizione nonostante il suo compagno di scuderia, Charles Leclerc, arrivato quarto, gliela abbia chiesta alla fine della corsa. Il monegasco, in lotta per la seconda posizione generale del Mondiale, avrebbe voluto ottenere due punti in più. Solo sesto Max Verstappen, già sicuro del titolo 2022.