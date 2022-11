“La sinistra è responsabile del fatto che Meloni sia al governo. Frammentazione. Nessun piano, nessun programma che contenga una risposta definitiva a cosa farebbero se fossero al potere. Abbiamo i prezzi dell’energia elettrica, il debito pubblico, le banche, precariato. Se non hai risposte a queste domande e non hai persone che stanno mettendo insieme un partito non per farsi eleggere personalmente allora finisci con Meloni al governo”. Lo ha detto Yanis Varoufakis, ex ministro greco delle Finanze, oggi a Roma per presentare il nuovo partito Mera25.