L’ex premier stava spiegando il motivo della mancata alleanza tra M5s e Pd in vista delle prossime Regionali nel Lazio, rivendicando di non poter stringere accordi con il Terzo Polo (Iv-Azione): “Non possiamo perdere l’anima, non possiamo metterci con Renzi che propone referendum sul Reddito di cittadinanza, o con Calenda che chiede la militarizzazione per il rigassificatore. Non è la nostra storia, non sono i nostri principi”. Ed è allora che è stato interrotto da un signore in sala: “Ma che tradizioni avete voi (M5s, ndr), che tradizioni avete…”, ha polemizzato. Conte ha replicato piccato: “Molto più breve della tua, ma la devi rispettare. Non significa che siccome hai mille, cento o tre anni alle spalle puoi calpestarla…”. Ma il contestatore ha continuato a polemizzare, costringendo la moderatrice, la consigliera capitolina dem Antonella Melito, a intervenire: “Fate concludere Conte”. Irritato, l’ex premier ha replicato sarcastico: “Ma questo è massimalismo!”. E ancora, tra gli applausi in sala di altri presenti: “Il M5s, che al signore piaccia o no, ha scelto in modo chiaro di difendere i precari, gli sfruttati, gli ultimi. Abbiamo una scarsa storia, ma per il fatto di essere bullizzato per questa battaglia, merito anche il suo rispetto”.