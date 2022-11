Doveva essere il teatro del dialogo rinnovato tra il Pd (o meglio, la sinistra interna di Goffredo Bettini e Andrea Orlando) e il M5s di Giuseppe Conte, di certo non è bastato per ricucire le fratture delle ultime Politiche, dopo la rottura dell’alleanza a causa della caduta del governo Draghi. Di fronte alla platea dell’Auditorium parco della Musica di Roma, per la presentazione del libro dello stesso Bettini, Regionali nel Lazio. Una partita che dem e pentastellati non correranno insieme, al di là di appelli unitari e timidi tentativi di convergenza. la rottura dell’alleanza a causa della caduta del governo Draghi. Di fronte alla platea dell’Auditorium parco della Musica di Roma, per la presentazione del libro dello stesso Bettini, “A sinistra. Da Capo” Paper first edito da ), non c’è stato alcun riavvicinamento tra il Movimento 5 Stelle e il Pd, in vista delle prossimenel. Una partita che dem e pentastellati non correranno insieme, al di là di appelli unitari e timidi tentativi di convergenza.

“Abbiamo posto dei punti fermi, punti cardine della nostra azione, aprendo a tutte le forze politiche, senza rancore e senza indicare candidati”, si è difeso dalla Capitale l’ex presidente del Consiglio. Lo stesso che pochi giorni prima aveva però dettato condizioni che il Pd ha subito bollato come ‘irricevibili’: dal no all’inceneritore – voluto a Roma dal sindaco Roberto Gualtieri – allo stop delle nomine e del “connubio perverso tra Sanità e politica”. Un implicito riferimento ad Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità, da settimane già indicato tra i possibili candidati Pd alla successione di Nicola Zingaretti, con il sostegno del Terzo Polo, e poi ufficializzato nelle scorse ore dagli stessi dem (in attesa di capire se verranno o meno realizzate – complicate – primarie).

scegliere l’interprete già designato da Carlo Calenda”, ha attaccato così Conte. E ancora, Non possiamo perdere l’anima, non possiamo metterci con Matteo Renzi che propone referendum sul Reddito di cittadinanza, o con Calenda che chiede la militarizzazione per il rigassificatore”. Parole alle quali ha però replicato lo stesso Bettini: “Conte, attenzione. Nel Lazio si interrompe un’esperienza unitaria che già c’è. Tu dici di aver posto delle condizioni, ma in un processo unitario non si pongono condizioni”, ha replicato l’ex europarlamentare. Pur con una stoccata diretta verso i vertici del Nazareno: “Non ho nessuna remora sulla figura di D’Amato. Ma certamente l’esito dell’alleanza politica mi ha un po’ sconcertato”. “Avevo chiesto solo di definire prima un programma e di trovare insieme il miglior interprete per attuarlo. Invece due giorni dopo la risposta è stata”, ha attaccato così Conte. E ancora, considerando l’asse con Iv e Azione uno slittamento al centro (se non a destra) inconciliabile con i valori M5s : “, non possiamo metterci conche propone referendum sul Reddito di cittadinanza, o con Calenda che chiede la militarizzazione per il rigassificatore”. Parole alle quali ha però replicato lo stesso Bettini: “Conte, attenzione. Nel Lazio si interrompe un’esperienza unitaria che già c’è. Tu dici di aver posto delle condizioni, ma”, ha replicato l’ex europarlamentare. Pur con una stoccata diretta verso i vertici del Nazareno: “Non ho nessuna remora sulla figura di D’Amato. Ma certamente l’esito dell’alleanza politica mi ha un po’ sconcertato”.

Nemmeno l’ex ministro del Lavoro Andrea Orlando, tra coloro che nel Pd erano tornati a spingere per ricreare l’asse tra dem e M5s, ha digerito il nuovo strappo in quello che una volta era il ‘campo largo’: “ Dialogare col M5s? Certo che sì, ma in questo momento si fa più difficile la strada di un dialogo che abbia anche degli esiti concreti”. E ancora: “Errori Pd in vista delle Regionali? No, sta facendo quello che deve, con la disponibilità a fare le alleanze. Le responsabilità della rottura sono chiare, almeno nel Lazio, mi pare che sia un errore netto dei Cinque stelle di chiamarsi fuori“, ha attaccato.